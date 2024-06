Les envois de fonds ont augmenté de près de 4% dans le monde

Chaque année, 200 millions de travailleuses et travailleurs migrants dans 40 pays riches envoient des fonds à plus de 800 millions de membres de leur famille dans 125 pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire.

Ces vingt dernières années, les envois de fonds ont été multipliés par cinq pour atteindre 669 milliards de dollars, mais il reste encore beaucoup à faire pour réduire les coûts de transaction et une meilleure inclusion financière : c'est le message martelé par le Fonds international de développement agricole qui célébrait le 16 juin, la Journée internationale des envois de fonds à la famille.

Les montants sont très importants et augmentent rapidement. Cette année, cinq fois, plus d'argent sera envoyé qu'il y a vingt ans, et d'ici 2030, le flux cumulé devrait dépasser le chiffre incroyable de 5 000 milliards de dollars américains. Ce sont des sommes énormes, et elles représentent une bouée de sauvetage pour des centaines de millions de personnes, dont la moitié vit dans des zones rurales, Alvaro Lario, président du FIDA. En 2023, plus de la moitié de ses 669 milliards de dollars envoyés dans les pays à revenu faible ou intermédiaire sont allés dans les zones rurales. C'est le cas par exemple au Kenya, ou ces envois de fonds ont considérablement augmenté , atteignant le chiffre record de plus de 4 milliards de dollars en 2023, ce qui représente une croissance annuelle de 4 %.

Si les envois de fonds individuels peuvent être relativement modestes de 200 à 300 dollars par mois en moyenne, collectivement, ils sont trois fois plus importants que l'aide publique au développement officielle dans le monde selon le FIDA. Ces flux de fonds ont un impact direct sur la vie de plus d'un milliard de personnes, autant du côté de l’envoi que de la réception.