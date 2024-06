Af. du Sud : des guérisseurs traditionnels formés pour dépister le VIH

En Afrique du Sud, une étude pilote fait appel à des guérisseurs traditionnels pour le dépistage du VIH.

Cette initiative a pour objectif d’encourager un plus grand nombre de personnes en particulier les jeunes à passer le test et à rechercher un traitement médical si nécessaire.

Elle intervient dans le cadre de la lutte contre la stigmatisation et la réticence des personnes à se soumettre à un test de dépistage du VIH.

"Dès le départ, nous commençons par notre travail de consultation traditionnelle. Ensuite, j'explique le dépistage du VIH. Nombreux sont ceux qui ne croient pas vraiment que nous puissions faire ce genre de choses, parce que c'est inhabituel. La plupart des gens savent que les tests ne sont pratiqués que dans les cliniques. Donc, au tout début (de l'étude), ils nous ont vraiment regardés de haut", a déclaré Shadrack Mashabane, guérisseur traditionnel .

Les autorités sud-africaines ont pour ce faire, recruté des guérisseurs traditionnels.

Dans la ville de Bushbuckridge, 15 guérisseurs traditionnels participent à une étude pilote menée par l'université de Witwatersrand.

Les chercheurs les ont formés au dépistage du VIH et au conseil afin d'encourager un plus grand nombre de Sud-Africains à connaître leur statut sérologique et à prévenir la propagation de la maladie.

"J'ai pensé qu'ils se moquaient de nous en tant que guérisseurs traditionnels. En fin de compte, j'ai vu cela comme bénéfique et j'ai compris ce qu'est le VIH, comment il se transmet et comment il peut être évité. Je suis maintenant enthousiaste lorsque je travaille avec une personne séropositive, je m'assure que le traitement est pris correctement pour qu'elle puisse vivre.", s'est confiée Florence Khoza, guérisseuse traditionnelle.

Il s'agit du programme de santé publique le plus important à impliquer des guérisseurs traditionnels.

Il est prévu d'étendre le programme dans le courant de l'année, avec au moins 325 autres guérisseurs qui suivront une formation pour devenir des conseillers certifiés en matière de VIH.

"Nous voulions évaluer si nous pouvions former les guérisseurs traditionnels au dépistage du VIH ou si les clients qui vont chez les guérisseurs traditionnels seraient capables d'accepter le dépistage du VIH s'il était effectué par le guérisseur traditionnel, et aussi créer un environnement dans lequel les guérisseurs traditionnels et le personnel de la clinique travailleraient ensemble.", a expliqué Wonderful Mabuza, chercheur, Université de Witwatersrand Agincourt.

Les chercheurs de l'université compareront les taux de dépistage du VIH pour voir si davantage de personnes préfèrent se faire dépister par les guérisseurs plutôt que par les cliniques.

L'Afrique du Sud a l'un des taux de séropositivité les plus élevés au monde.