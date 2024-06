À la Mecque, les pèlerins en quête de fraîcheur

Des systèmes de refroidissement ont été utilisés près du Mont Arafat en Arabie Saoudite pour soulager les pèlerins de la forte chaleur qui coïncide avec le pèlerinage du Hajj de cette année.

Autour de la colline Al-Rahma (Miséricorde), de hautes colonnes de brumisation d'eau pulvérisaient de l'eau sur les pèlerins qui s'étaient rassemblés à la Mecque dans le cadre des rituels pour une journée d'adoration et de réflexion.

"Nous consommons beaucoup d'eau. On consomme beaucoup d'eau froide, et on reste à l'ombre, et on ne peut pas utiliser de parapluie aujourd'hui parce qu'on est en Ihram (deux feuilles de tissu blanc non cousues qui ressemblent à un linceul)", a déclaré Noureddine Al-Rifaie, pèlerin français .

Les autorités saoudiennes s'attendent à ce que le nombre de pèlerins dépasse cette année les deux millions, se rapprochant ainsi des niveaux précédant la pandémie de coronavirus.

Le Hajj est l’un des cinq piliers de l’islam, il s’achève ce dimanche avec l’Aïd Al Adha. Son but est la purification du pèlerin qui reçoit pendant son pèlerinage le pardon divin.

"Jusqu'à présent, il y a eu cent cinquante et un cas de stress thermique à Mashaer qui ont été traités directement par les équipes médicales. Nous recommandons donc de prendre des précautions.", a indiqué Fahad Al-Jaljel, ministre saoudien de la Santé .

La chaleur a déjà atteint 47 °C au mont Arafat, selon le Centre national de météorologie d'Arabie saoudite.