Sénégal : le président Faye tient sa promesse de réduire la vie chère

Le gouvernement sénégalais a annoncé la baisse des prix des produits de première nécessité dans le pays.

L’annonce intervient quelques jours avant le début des célébrations de l’aïd al adha, connue sous le nom de Tabaski au Sénégal.

Le sucre, l’huile et le pain sont donc concernés, ainsi que le riz brisé dont le kilos coûtera par exemple quarante francs CFA de moins.

De légères baisses qui font partie des promesses de campagne du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko récemment élus.

"Nous avons de l'espoir. Il faut les laisser s'installer. Nous étions tous derrière eux, maintenant nous allons les laisser travailler. Nous les avons soutenus et nous avions beaucoup d'espoir en eux, et nous espérons que nous ne serons pas déçus. Nous voulons qu'ils changent les choses." s'est confié un Sénégalais.

Parmi les professions qui font face à des difficultés au Sénégal, celle des pêcheurs est fortement menacée. La concurrence des grands navires de pêche chinois, européens et russes fait rage, et la surpêche dans les eaux au large des côtes sénégalaises ne laisse aux pêcheurs locaux qu’une fraction de ce qu'ils avaient l'habitude de pêcher.

"Nous sommes nés pêcheurs. A 11 ou 12 ans, j'ai commencé à pêcher. C'était bien à l'époque. Si on allait à la mer, on revenait vite avec du poisson. Mais aujourd'hui, la mer est en ruine. On y perd plus qu'on n'y gagne. Vous investissez votre argent, vous partez en mer et vous revenez bredouille", a expliqué Omar Mbeye, pêcheur.

Les communautés pauvres, comme celle de Thiaroye, ont massivement soutenu le président Bassirou Diomaye Faye et son colistier Ousmane Sonko, aujourd'hui premier ministre.

Les deux hommes se sont présentés sur un programme de changement et ont promis d'aider les pêcheurs sénégalais.

Le gouvernement de l'ancien président Sall avait signé des accords de pêche avec l'UE qui permettaient aux navires européens d'accéder aux eaux sénégalaises.