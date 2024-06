Kenya : la surpêche menace les populations de poissons du lac Victoria

Au Kenya, les stocks de poissons diminuent dans le lac Victoria en raison de la forte demande asiatique.

Les marchés d’Asie sont à l'origine d'une forte augmentation de la pêche des perches du Nil kényanes, une espèce de poisson d’eau douce dont certains organes vitaux sont recherchés pour leurs propriétés antivieillissement.

Les pêcheurs essaient d'en attraper le plus possible, ce qui fait diminuer les stocks de ce poisson du lac et a un impact sur leurs moyens de subsistance.

"Autrefois, le poisson était abondant, contrairement à aujourd'hui, où une journée entière de pêche peut ne donner que cinq perches du Nil. À l'époque, personne ne connaissait la valeur de la bouche de poisson. Nous avions l'habitude de la jeter comme un déchet, sans savoir ce qu'elle valait. Aujourd'hui, la mâchoire de poisson est considérée comme aussi précieuse que l'or", a déclaré Gladys Okumu, poissonnière.

Les rives du lac Victoria à Kisumu City sont animées par des pêcheurs qui vendent leurs prises.

La perche du Nil atteint des prix élevés sur le marché. Mais la surpêche entraîne une baisse de la population de perches du Nil dans le lac.

"Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un jour de chance. La plupart du temps, nos sorties de pêche ne donnent pas de perche du Nil. Cependant, le tilapia est toujours abondant, alors qu'une seule perche du Nil peut se trouver dans tout le lot. La mâchoire du poisson a beaucoup plus de valeur que la chair. Parfois, lors de nos sorties de pêche, nous tombons sur de grosses perches du Nil qui sont mortes et non comestibles. Cependant, nous nous estimons chanceux, car l'extraction de la mâchoire de ces poissons peut encore nous rapporter de l'argent.", a expliqué Victor Ndonga, pêcheur.

L'augmentation de la demande a donné lieu à des méthodes de pêche clandestine ciblant les stocks de poissons reproducteurs et juvéniles.

"Les gens ciblent les gros poissons en raison de la grande gueule qu'ils en tirent et, ce faisant, vous tronquez la population de sorte que seuls les petits dominent dans le lac, ce qui affecte le potentiel de reconstitution des stocks de perche du Nil dans le lac Victoria.", a indiqué Chrispine Nyamweya, chercheur, Kenya Marine Fisheries Institute (KMFRI).

Certains pêcheurs prônent l'importance d'une surveillance continue des stocks, de l'adoption de pratiques de pêche durables et de la recherche d'une valeur monétaire dans d'autres produits dérivés de la perche du Nil afin d'aider les pêcheurs à créer des moyens de subsistance durables et d'assurer ainsi le maintien des populations de poissons à l'avenir.