Plus de 8 000 enfants traités pour malnutrition aiguë à Gaza selon l'OMS

L'Organisation mondiale de la santé a révélé mercredi que plus de 8 000 enfants de moins de cinq ans ont été soignés pour malnutrition aiguë dans la bande de Gaza, et 28 d'entre eux sont décédés.

Face à cette situation, l'OMS et ses partenaires ont tenté de renforcer les services de nutrition dans la bande de Gaza, a expliqué le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'un point de presse à Genève, jeudi.

"Une grande partie de la population de Gaza est confrontée à un niveau catastrophiques de manque de nourriture et à des conditions proches de la famine. Malgré les rapports faisant état d'une augmentation des livraisons de nourriture, rien ne prouve actuellement que ceux qui en ont le plus besoin reçoivent des aliments en quantité et en qualité suffisantes.

Le chef de l'OMS a aussi insisté sur la crise sanitaire croissante qui frappe la Cisjordanie occupée. Depuis le 7 octobre, l'Organisation mondiale de la santé a recensé 480 attaques contre les services de soins qui ont fait 16 morts et 95 blessés dans ce territoire palestinien