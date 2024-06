Une médaille à titre posthume pour un médecin de guerre américain

Une médaille pleinement méritée, mais longtemps refusée à un médecin de combat afro-américain blessé sur la plage d'Omaha lors du débarquement du jour J a été tendrement déposée sur le sable sacré où il a sauvé des vies et versé du sang.

Les soldats de la première armée américaine ont organisé une cérémonie en l'honneur de Waverly Woodson Jr. vendredi sur la plage où il a débarqué et a été blessé, et où des centaines de soldats américains ont été tués par des tirs nourris lors du débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, dans le nord de la France.

La Distinguished Service Cross est la deuxième plus haute distinction qui puisse être décernée à un membre de l'armée américaine et est attribuée pour un héroïsme extraordinaire.

La médaille a été décernée à Woodson à titre posthume ce mois-ci, juste avant le 80e anniversaire du jour J, après des années de lobbying en faveur d'une plus grande reconnaissance de ses exploits lors de cette journée fatidique.

Le général William Ryan, major de la première armée américaine, a délicatement déposé la médaille datant de la Seconde Guerre mondiale sur le sable, près de l'endroit où Woodson aurait débarqué sur la plage aujourd'hui pacifiée qui, le jour J, a été balayée par les mitrailleuses et les tirs d'artillerie allemands avant que les forces américaines ne s'en emparent et ne commencent à avancer vers l'intérieur des terres.

Les soldats ont tous salué, immobiles et silencieux sous un ciel bleu, lorsque le sergent-major Christopher Prosser, commandant de la Première armée américaine, a donné l'ordre de présenter les armes.

Le capitaine Kevin Braafladt, historien de la Première armée américaine, a expliqué aux soldats que la prochaine étape serait la remise de la médaille à la veuve de Woodson, Joann, âgée de 95 ans. La médaille sera remise à sa famille lors d'une cérémonie qui aura lieu plus tard dans l'été.

« Nous voulons pouvoir dire que cette médaille vient d'Omaha Beach et qu'elle se trouvait sur le site où Woodson a agi », a déclaré M. Braafladt.

Les soldats se sont délicatement passé la médaille de main en main, en sentant son poids et en l'inspectant.

La cérémonie a ému aux larmes le sergent-chef de la première armée américaine, Aaron Williams, qui est noir.

"Comprendre ma position en tant qu'Afro-Américain et apprendre à connaître le caporal Woodson et tout ce qu'il a vécu ici à Omaha et en Normandie me touche beaucoup, et le fait d'être ici, à l'endroit exact, c'est tout simplement historique. C'est très, très émouvant.

Woodson n'avait que 21 ans lorsque son unité de la Première armée, le 320e bataillon de ballons de barrage, a pris part à l'opération alliée qui a contribué à précipiter la chute d'Adolf Hitler 11 mois plus tard.

Le bataillon de Woodson, seule unité de combat afro-américaine à Omaha ce jour-là, était chargé d'installer des ballons gonflables volant à haute altitude pour empêcher les avions ennemis de survoler la plage et d'attaquer les forces alliées.

À une époque où l'armée américaine pratiquait encore la ségrégation raciale, environ 2 000 soldats afro-américains auraient pris part à l'invasion du jour J.

Woodson est décédé en 2005, à l'âge de 83 ans, et est enterré au cimetière national d'Arlington.

Son fils, Stephen, 66 ans, a retenu ses larmes vendredi lorsque l'Associated Press lui a décrit la cérémonie par téléphone.

« J'ai des frissons », a-t-il déclaré. "Mon père reçoit une attention qui n'a que trop tardé.

"Les mots me manquent pour décrire l'importance de cette cérémonie pour ma famille.

Woodson lui-même a raconté à l'AP en 1994 comment sa péniche de débarquement a été soumise à un feu nourri de la part des artilleurs allemands alors qu'elle s'approchait de la plage.

« La marée nous a fait avancer, et c'est alors que les canons de 88 mm nous ont touchés », a-t-il déclaré à propos des canons de 88 mm allemands. "C'était un véritable carnage. Sur les 26 membres de la marine, il n'en restait plus qu'un. Ils ont ratissé tout le haut du navire et tué tout l'équipage. Puis ils ont commencé à tirer des obus de mortier", ajoute-t-il.

Pendant les 30 heures qui ont suivi, il a soigné 200 blessés sous un feu nourri d'armes légères et d'artillerie, avant de s'effondrer, victime de ses blessures et de sa perte de sang, selon les récits de son service. À l'époque, il avait été décoré de l'étoile de bronze.

Bien que 1,2 million de Noirs américains aient servi dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, aucun d'entre eux ne figurait parmi les premiers récipiendaires de la médaille d'honneur décernée pendant le conflit.

Au début des années 1990, l'armée a commandé une étude pour déterminer si les troupes noires avaient été injustement négligées à une époque où le racisme et la ségrégation étaient largement répandus dans l'armée. Finalement, sept soldats noirs de la Seconde Guerre mondiale ont reçu la médaille d'honneur en 1997.