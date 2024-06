L'ONU alerte : la famine menace le Soudan, déchiré par la guerre

Vendredi 7 juin, les humanitaires de l'ONU ont mis en garde contre la persistance de la violence et le risque croissant de famine qui continuent de frapper le peuple soudanais. Cette alerte fait écho à la condamnation par le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, d'une attaque contre un village au sud de Khartoum, ayant tué plus de 100 morts.

S'adressant aux journalistes depuis Port-Soudan, Mohamed Refaat, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Soudan, a souligné les « rapports vraiment horribles d'attaques violentes et de victimes » dans le village de Wad Al-Noura, situé dans l'État d'Aj Jazirah. L'attaque, qui aurait été menée par les Forces de soutien rapide (FSR), a tué plus de 100 personnes, dont au moins 35 enfants. Cet acte de violence a été fermement condamné par António Guterres et par la directrice de l'UNICEF, Catherine Russell.

Dans un autre foyer de conflit, à El Fasher, capitale du Nord-Darfour dans l'ouest du Soudan, environ 800 000 civils restent en danger à cause de l'intensification des combats entre les Forces armées soudanaises et les FSR. Cette région est actuellement « inaccessible » à l'ONU, que ce soit par voie terrestre ou aérienne, a précisé M. Refaat. Il a exhorté toutes les parties à faciliter l'accès humanitaire à cette zone par tous les moyens disponibles, ajoutant que les prix de l'eau et du carburant ont « monté en flèche », rendant les produits de première nécessité inabordables.

Depuis le début du conflit le 15 avril 2023, les déplacements internes au Soudan ont presque atteint la barre des 10 millions, a noté M. Refaat de l'OIM, avec l'insécurité alimentaire devenant un facteur de plus en plus crucial.

Michael Dunford, Directeur régional du PAM pour l'Afrique de l'Est, a souligné : « Il faut mettre fin au conflit, un cessez-le-feu est nécessaire.Nous devons être en mesure d'intensifier nos opérations et pour cela, nous avons besoin d'un accès humanitaire. Nous avons besoin d'une intervention politique à long terme qui permettra à la paix de se maintenir ».

Alors que la crise humanitaire s’aggrave au Soudan et dans les pays voisins, où des millions de personnes ont trouvé refuge, une famine qui pourrait devenir la plus importante au monde, se profile.