Rencontre hispano-égyptienne à Madrid

Reçu par son homologue espagnol à Madrid, le ministre égyptien des affaires étrangères, Sameh Shoukry, s’est exprimé sur la présence militaire israélienne dans la bande de Gaza.

Le diplomate a affirmé que l’Egypte et la communauté internationale estiment que les soldats israéliens ne sont effectivement pas les bienvenues dans la région.

Sameh Shoukry a également condamné la prise du point de passage de Rafah, la décrivant dans des remarques le mois dernier comme « une escalade dangereuse ».

"La présence militaire israélienne à Gaza est certainement rejetée non seulement par l'Égypte, mais aussi par la grande majorité des membres de la communauté internationale. En ce qui concerne le lien entre cette présence et le point de passage de Rafah, la position et la politique égyptiennes sont claires : elles rejettent la présence israélienne au point de passage de Rafah. Le point de passage de Rafah est le seul point de contact entre les Palestiniens et le monde extérieur.", a expliqué Sameh Shoukry, ministre égyptien des Affaires étrangères.

Jose Manuel Albares, ministre des Affaires étrangères espagnol a souligné le soutien total de l’Espagne à la proposition d cessez-le-feu dans la bande de Gaza présentée par le président américain Joe Biden.

Le chef d’état avait détaillé vendredi un accord en trois phases proposé par Israël aux militants du Hamas, qui selon lui, conduirait à la libération des derniers otages à Gaza et pourrait mettre fin à la guerre meurtrière qui dure depuis près de huit mois.