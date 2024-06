Égypte : Festival des Tambours et fusion culturelle au cœur du Caire

Cette semaine, Le Caire a ouvert ses portes à un événement culturel d'envergure, le Festival International des Tambours et des Arts Traditionnels, attirant près de 40 troupes folkloriques venues du monde entier.

Lancée pour la 11e fois dans le cadre historique du Caire, cette manifestation artistique promet de captiver le public jusqu'à la fin de la semaine. Parmi les participants, on compte une troupe palestinienne ainsi que des représentants de plusieurs pays tels que le Japon, la Chine et l'Inde.

Outre les invités internationaux, plus de 30 troupes venues de différentes régions d'Égypte ont également rejoint l'événement, offrant ainsi une célébration de la diversité culturelle tant locale qu'internationale.

Les spectateurs ont été enchantés par les performances des artistes égyptiens, interprétant des chansons familières avec une énergie et une passion palpables.

À l'origine, ce festival, lancé en 2009, visait à transmettre un message de paix à travers la musique spirituelle. Anouk Honore, une spectatrice française, témoigne : "Les percussions étaient un excellent moyen de rassembler tout le monde. Il y avait un message de paix et d'unité que nous avons adoré."

Le choix des tambours comme élément central du festival revêt une signification symbolique profonde, soulignant leur origine historique liée aux conflits armés. Le fondateur du festival explique qu'il a voulu prendre un instrument autrefois associé à la guerre pour promouvoir l'art et la paix.

Intisar Abdel Fattah, fondateur et directeur du festival, partage cette vision en déclarant : "Nous essayons autant que possible de communiquer humainement avec les cultures du monde pour mettre en avant l'amour, le pardon et la paix."

Les performances se déroulent dans des sites historiques et culturels soigneusement choisis, ajoutant une dimension supplémentaire à cette célébration multiculturelle.

Pour les spectateurs, tels que Manal Kamal, cette initiative témoigne de la richesse culturelle de l'Égypte et de son engagement à promouvoir le dialogue interculturel : "Je suis très fière de l'Égypte pour avoir organisé un tel événement, nous permettant de profiter de diverses cultures venant de pays du monde entier."

Le Festival International des Tambours et des Arts Traditionnels du Caire continue ainsi d'émerveiller et d'unir les spectateurs autour de la musique, de l'art et de la paix, incarnant la force et la diversité de la scène culturelle mondiale.