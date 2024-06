La FIFA renforce les droits des Femmes dans le football

La FIFA a annoncé de nouvelles mesures pour protéger et promouvoir le bien-être des femmes dans le football, après avoir écouté attentivement leurs préoccupations.

Ces modifications aux Règlements sur le Statut et le Transfert des Joueurs (RSTJ) entreront en vigueur ce samedi 1er juin 2024.

Approuvées par le Conseil de la FIFA en mai 2024, les nouvelles règles étendent les droits et protections aux parents adoptifs et aux mères non biologiques. Elles reconnaissent également les aspects physiques, psychologiques et sociaux des joueuses en cas d'incapacité à travailler en raison de menstruations sévères ou de complications médicales liées à la grossesse.

Sarai Bareman, Chef du football féminin à la FIFA, a souligné l'importance de ces changements : « L'un de nos objectifs clés dans le football féminin est de voir plus de femmes à travers le monde pouvoir vivre de leur passion pour ce sport. Pour y parvenir, nous devons nous assurer qu'elles soient protégées. Il est crucial que les femmes, en particulier celles qui souhaitent devenir mères ou adopter, puissent le faire sans sacrifier leur carrière. »

Jill Ellis, entraîneure victorieuse de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 2015 et 2019, a ajouté : « Être mère ou élever un enfant ne devrait pas être exclusif, mais inclusif. Ces changements sont des pas importants pour normaliser la vie des femmes dans le football. »

Fatmire Alushi, gagnante de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 2007, a partagé son expérience personnelle : « En tant que mère de quatre enfants, je suis heureuse de voir la FIFA s'engager à protéger les femmes enceintes. Lorsque j'étais enceinte, le PSG m'a soutenue pleinement en continuant à me payer intégralement. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour toutes les joueuses. Ces nouvelles mesures de la FIFA sont donc cruciales pour offrir un sentiment de sécurité. »

En plus de ces protections, la FIFA encourage les associations membres à permettre aux joueuses de rester en contact avec leurs familles pendant les missions internationales, reconnaissant les différences biologiques des femmes.

Ces réformes marquent un pas significatif vers l'amélioration des conditions des femmes dans le football, assurant qu'elles peuvent concilier vie personnelle et carrière sportive sans compromis.