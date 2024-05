Maroc : L'innovation africaine à l'honneur pour la seconde édition du salon Gitex Africa

Marrakech, connue pour son riche patrimoine culturel et historique, est actuellement le centre d'attention technologique en Afrique. La ville accueille la deuxième édition du salon technologique GITEX Africa, un événement majeur qui réunit environ 1 500 exposants, entreprises, entrepreneurs, innovateurs et startups de plus de 130 pays. Cette exposition offre une plateforme unique pour présenter les dernières tendances et avancées technologiques, allant de l'intelligence artificielle aux lunettes de réalité augmentée.

Parmi les nombreuses innovations présentées, les visiteurs peuvent découvrir des robots capables de jouer au ballon et des drones agricoles révolutionnaires. ABA Technology, une entreprise marocaine, a notamment dévoilé un drone de pulvérisation permettant une gestion précise de l'eau et des produits chimiques. « Face aux défis climatiques tels que la sécheresse et grâce aux avancées technologiques, notre drone de pulvérisation offre une solution efficace et optimale », explique Jihane Medrani d'ABA Technology. Cette technologie a attiré de nombreux visiteurs intéressés par ses applications pratiques.

L'Interactivité au Cœur des Présentations

La société égyptienne MARSES a apporté une touche interactive avec un robot capable de jouer au handball avec les visiteurs. « Notre objectif est de briser les barrières entre les gens et la technologie, et de montrer comment elle peut influencer positivement leur vie », déclare Alaeddine Hassan de MARSES. Cette approche ludique a captivé l'attention et a démontré le potentiel des robots dans l'amélioration de la qualité de vie.

Une Opportunité pour les Entreprises Internationales

GITEX Africa n'est pas seulement une vitrine pour les innovations africaines, mais aussi une porte d'entrée pour les entreprises internationales souhaitant pénétrer le marché africain. Des entreprises européennes telles que la société belge I3 Technologies utilisent ce salon pour établir des contacts et développer des partenariats sans les contraintes logistiques et financières des déplacements fréquents en Afrique. « Le GITEX nous facilite les contacts directs sans avoir à voyager dans toute l'Afrique », souligne Patrick Rius de I3 Technologies.

Promouvoir l'Innovation et le Développement Numérique

Les entreprises locales, comme Mediot et Almaxyra & Company, montrent également leur détermination à mettre le Maroc sur la carte du développement technologique. Massouta Fahol d'Almaxyra & Company affirme : « Le marché africain évolue, et les jeunes en ont pris conscience. Nous développons des solutions adaptées aux besoins des Africains, qui sont souvent des consommateurs plutôt que des développeurs ou des porteurs d'idées. »

Le salon offre également une plateforme aux jeunes entrepreneurs africains pour se connecter avec des investisseurs grâce à des concours de pitch et des programmes d’incubation. Ces initiatives visent à mettre en lumière les jeunes talents de la tech africaine et à promouvoir l'innovation technologique.