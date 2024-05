RDC : Nouveau gouvernement dévoilé après cinq mois d'attente

Le nouveau gouvernement a été dévoilé mercredi en RDC, plus de cinq mois après la réélection du président Félix Tshisekedi et près de deux mois après la nomination de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. L'équipe gouvernementale de la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a été dévoilée ce mercredi 29 mai 2024 à l'issue d'une série d'ordonnances lues sur les antennes de la chaîne nationale (RTNC).

L'équipe compte 55 membres, dont six postes de vice-Premiers ministres, neuf ministres d’État et quatre ministres délégués. La mise en place du gouvernement était attendue avec impatience, alors que l'est du pays est confronté à une grave crise sécuritaire, la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, occupant de larges pans de la province du Nord-Kivu.

Les attentes des Congolais sont énormes.

“Nos attentes par rapport à ce nouveau gouvernement, nous du Nord-Kivu, c'est mettre fin à cette guerre. Si le gouvernement a été publié, nous du Nord-Kivu nous n'avons pas d'autres attentes, si ce n'est la fin de la guerre. Les camps des déplacés doivent être déjà prêts pour que chacun puisse retourner chez lui”, déclare Georges Yalala, habitant de Goma.

“Nous attendions ce gouvernement avec beaucoup de joie, et lorsque nous avons appris qu'il a été publié, nous nous sommes réjouis. Mais nous serons davantage satisfaits lorsque nous verrons qu'il s'agit d'un gouvernement qui ne sert pas ses propres intérêts ou ceux de sa famille. Les membres nommés doivent comprendre qu'ils sont là pour servir le peuple congolais, répondre à ses besoins et résoudre ses problèmes, et travailler pour la Nation”, ajoute Barabara Héritier, taxi moto.

L'annonce de la composition du gouvernement intervient également dix jours après ce que l'armée a qualifié de "tentative de coup d’État". Outre la sécurité dans le pays, la situation socio-économique de la population est préoccupante, en raison de la dépréciation de la monnaie nationale, le franc congolais. La société civile congolaise espère des résultats concrets de ce gouvernement.

“Nous pensons qu'avec ce gouvernement, nous devrions les juger non pas sur leur composition ou leur affiliation politique, mais sur les premiers résultats concrets que nous verrons dans trois jours, une semaine, sur le terrain”, déclare Marion Ngahvo, président de la société civile de Goma.

Outre la sécurité, Félix Tshisekedi a placé parmi les priorités de son second mandat la création d’emplois, la diversification de l'économie et le renforcement du pouvoir d'achat…

Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis janvier 2019, a été réélu dès le premier tour de la présidentielle du 20 décembre, avec plus de 73% des voix, et les partis de son "Union sacrée" ont remporté environ 90% des sièges aux législatives tenues le même jour.