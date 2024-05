La littérature africaine rayonne au Festival international de littérature de Dublin

Lors du Festival international de littérature de Dublin (ILFD), qui s'est tenu en Irlande en mai, l'écrivaine nigériane et allemande Olumide Popoola et l'agent littéraire Bibi Bakare-Yusuf ont discuté du passé, du présent et de l'avenir de l'écriture nigériane et, plus largement, africaine.

« Il y a un regain d'énergie et d'enthousiasme, et je souhaite que cela se poursuive dans le paysage littéraire africain », déclare Bibi Bakare-Yusuf, fondatrice de Cassava Republic Press.

La maison d'édition a été fondée en 2006 et son siège se trouve à Abuja, la capitale du Nigeria. Depuis lors, elle est à l'avant-garde de la promotion de la littérature nigériane auprès des publics nigérians, africains et internationaux, et possède désormais des bureaux au Royaume-Uni et aux États-Unis.

« Avec l'existence de Cassava, nous avons vraiment montré au monde que, comme les Africains, nous existons dans la diversité, et que nos histoires doivent exister dans la diversité également », explique-t-elle. « Elles doivent être aussi variées que possible, du village au bidonville de Kinshasa ou de Lagos, en passant par le luxe du Cap.

Abuja : La ville de la littérature

Bakare-Yusuf a plaidé en faveur d’Abuja, lors de l'événement intitulé « Cities of Literature : Abuja », le 22 mai.

Abuja cherche à obtenir le statut de ville UNESCO de la littérature, dans le cadre du « Réseau des villes créatives » de l'UNESCO, lancé en 2004.

L'Afrique du Sud est actuellement le seul pays africain à avoir une ville ainsi labellisée, Durban et Buffalo City étant toutes deux reconnues pour leur richesse littéraire.

« Abuja s'est vraiment développée en termes d'offres littéraires », déclare Bakare-Yusuf. « Il y a tellement de clubs de lecture, beaucoup de théâtres à l'extérieur et à l'intérieur, et de nombreuses librairies. Ce sont des éléments qui font une grande « ville de la littérature » et j'aimerais vraiment qu'Abuja devienne la première ville du Nigeria à être désignée.

L'écrivaine Popoola s'inspire toujours de la littérature nigériane. « La littérature nigériane est très, très riche », dit-elle. « Je suis évidemment très inspirée par elle et par les différentes façons de raconter des histoires par rapport au canon occidental. C'est quelque chose que j'admire profondément.

Remodeler les récits

Popoola est l'une des écrivaines qui changent la façon dont la littérature africaine est perçue par les lecteurs internationaux.

L'auteure, qui a grandi entre le Nigéria et l'Allemagne, est aujourd'hui basée à Londres. Elle a publié son premier roman « When We Speak of Nothing » chez Cassava Republic en 2017.

Son nouveau livre, Like Water, Like Sea, traite des relations, de la maternité et de la santé mentale, avec un personnage central atteint de troubles bipolaires.

« Je suis un peu du côté expérimental, parce que je veux repenser la façon dont nous façonnons les récits et dont nous racontons les histoires », explique Mme Popoola. « Nous sommes très habitués à une certaine structure linéaire et narrative en trois actes, et - non pas que mes livres n'aient pas cette structure ou qu'il n'y ait pas de conclusion - mais mes histoires vous emmènent dans une voie légèrement détournée.

Elle ajoute que la publication de ses livres chez Cassava Republic a été très libératrice.

« L'éthique de Cassava est d'avoir une idée beaucoup plus riche de ce que devrait être la littérature africaine, et c'est vraiment inspirant en tant qu'écrivain et libérateur », explique-t-elle.

Une industrie de l'édition en plein essor

Depuis l'ouverture de Cassava Republic, l'industrie de l'édition s'est développée sur le continent. Il en va de même pour le lectorat international.

« Lorsque nous avons commencé il y a 17 ans, il n'y avait qu'une poignée d'écrivains dont nous aurions entendu parler au niveau international », explique Mme Bakare-Yusuf. « Je pense que lorsque vous avez une maison d'édition sur le continent qui partage ce qui est possible, cela inspire d'autres personnes. Au moins cinq autres éditeurs se sont joints à nous, ce qui est vraiment passionnant et nous en voulons d'autres sur tout le continent ».

La maison d'édition propose une large gamme de livres pour adultes, jeunes adultes et enfants, et met l'accent sur l'accessibilité financière.

Les archives du futur

Au-delà des rues d'Abuja, l'intérêt pour la littérature nigériane et africaine s'est clairement développé.

« Je pense que l'heure est à la diversité dans la littérature », déclare Popoola. « Je pense qu'il y a une grande envie de lire des voix différentes qui ne proviennent pas uniquement des voix dominantes ou de l'Occident auquel nous sommes habitués. »

Pour Bakare-Yusuf, la publication de voix africaines ne concerne pas seulement les lecteurs d'aujourd'hui.

« Nous avons besoin d'une histoire plus large sur le continent, sur nos peuples », dit-elle. « Si nous n'avons pas ces histoires aujourd'hui, nous n'aurons rien à l'avenir. »

Elle qualifie ce concept d'« archives du futur ».

« Je crois fermement que les archives que les enfants de nos enfants ouvriront dans 500 ans sont celles que nous créons déjà aujourd'hui », dit-elle. « Je veux faire partie intégrante des personnes qui créent ces archives. »