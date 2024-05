Crise soudanaise : bientôt une conférence en internationale en Egypte

À la recherche d'une paix globale et durable au Soudan, l'Egypte abritera en juin une conférence internationale, réunissant toutes les forces politiques civiles soudanaises.

Depuis avril 2023, le Soudan est en proie à une guerre civile opposant l'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les forces paramilitaires du général Hemetti.

Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la volonté égyptienne de déployer tous les efforts possibles pour aider son voisin à surmonter la crise qui a de graves répercussions sur le peuple soudanais et sur la sécurité et la stabilité régionale.

Les morts de cette guerre au Soudan se comptent par millier parmi les civils et la situation humanitaire est de plus en plus catastrophique.