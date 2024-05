Rencontre à Pékin entre les chefs des diplomaties chinoise et soudanaise

Le Ministre des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré mardi son homologue soudanais, Hussein Awad, à Pékin. Hussein est à Pékin pour la 10e Conférence ministérielle du Forum de coopération sino-arabe qui se tiendra jeudi.

Notant que cette année marque le 65ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Soudan, Wang, également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, a déclaré que quelle que soit l'évolution de la situation mondiale, la Chine était fermement résolue et déterminée à maintenir sa position sur le développement de relations amicales avec le Soudan.

Il a déclaré que la Chine soutenait le Soudan dans la sauvegarde de sa souveraineté nationale, de son indépendance et de son intégrité territoriale et qu'elle continuerait à pousser la communauté internationale à créer des conditions favorables au règlement des problèmes au Soudan.

Wang a souligné que la Chine appréciait le soutien et la participation du Soudan au Forum de coopération sino-arabe et qu'elle était prête à profiter de cette réunion ministérielle comme une opportunité pour promouvoir le développement ultérieur des relations avec les pays arabes.

La Chine est prête à travailler avec le Soudan et d'autres pays africains pour accueillir le sommet du Forum sur la coopération sino-africaine de cette année, contribuant ainsi à la construction d'une communauté de destin sino-africaine de haut niveau, a-t-il déclaré.

Hussein a remercié la Chine pour son ferme soutien au développement du Soudan.

Il a souligné que le Soudan adhère au principe d'une seule Chine et a toujours fermement soutenu la Chine sur les questions concernant ses intérêts fondamentaux et ses préoccupations majeures. Il a déclaré que le Soudan était disposé à approfondir la coopération bilatérale pratique dans divers domaines avec la Chine dans le cadre du Forum de coopération sino-arabe et du Forum sur la coopération sino-africaine.