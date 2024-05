Elections Afrique du Sud : quels partis face à l'ANC de Cyril Ramaphosa ?

Après avoir dominé la vie politique sud-africaine pendant 30 ans, le Congrès national africain (ANC), le parti au pouvoir, sera confronté à ses élections les plus difficiles mercredi 29 mai.

La plupart des sondages d'opinion prévoient qu'il perdra sa majorité parlementaire pour la première fois.

..."voilà qu'en 2024, au milieu d'une saison électorale, ce MK (le parti de Jacob Zuma) se sépare à nouveau. Et je pense que cela a mis l'ANC sous une pression beaucoup plus forte, parce qu'il est beaucoup plus difficile pour lui de savoir exactement où les choses vont se jouer. ..... Je pense donc que c'est une élection beaucoup plus difficile pour l'ANC, ne serait-ce que pour cette raison, et je pense que l'ANC va devoir trouver un moyen de faire sortir sa base et de s'assurer que les personnes qui, selon eux, voteront pour eux, se présenteront." a commenté Tessa Dooms, analyste politique.

John Steenhuisen et son parti centriste l’Alliance Démocratique (DA) a promis de « sauver » l'Afrique du Sud de ce qu'il appelle la corruption et la mauvaise gestion de l'ANC. Toutefois le parti n’a jusqu’à présent jamais réussi à remporter une élection nationale. Lors des dernières élections générales de 2019, la DA a obtenu 22 % des voix, contre 62 % pour l'ANC.

"John Steenhuisen est sur la scène politique depuis très longtemps. C'est la première fois qu'il se présente à une élection nationale en tant que chef de l'opposition officielle. .... Ce que nous savons de lui, c'est qu'il s'agit sans aucun doute d'un politicien de carrière qui s'inscrit dans la durée. Mais la grande question de cette élection est de savoir s'il sera capable ou non d'exercer un attrait de masse." a précisé Tessa Dooms.

Les Combattants pour la liberté économique (EFF) ont connu une ascension rapide pour devenir le troisième plus grand parti d'Afrique du Sud au Parlement depuis qu'ils ont été formés en 2013 par Julius Malema, un ancien dirigeant de la jeunesse de l'ANC qui a été expulsé du parti au pouvoir.

"Je pense que nous avons vu un Malema très différent lors de cette élection en particulier. Je pense que, vous savez, le genre d'ardeur et de bravade que nous avons vu de Malema auparavant n'est pas tout à fait ce que nous avons vu dans cette élection. Julius Malema s'est montré beaucoup plus mesuré et plus communautaire. On a vu beaucoup plus d'engagement communautaire, de salles communautaires, beaucoup plus de conversations. ...." a indiqué l'analyste.

Le parti MK de Zuma ne devrait pas concurrencer les trois premiers, mais il devrait continuer à éroder les voix de l'ANC au moment même où le parti au pouvoir est confronté à son test électoral le plus sévère.

Le président Cyril Ramaphosa espère que le scrutin du 29 mai conduira à sa réélection. Mais si l'ANC perd sa majorité, il sera contraint de former une coalition pour former un gouvernement, ce qui serait également une première pour le pays et pourrait compliquer l'élaboration des politiques dans l'économie la plus avancée d'Afrique.