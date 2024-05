Ouganda : les réfugiés sud-soudanais aspirent à voter

Au camp de réfugiés de Bidibidi, dans le Nil occidental, en Ouganda, résident des milliers de réfugiés du Sud-Soudan depuis 2016. À présent, ils sont nombreux à rêver d'un retour au pays natal, les élections approchent. Bientôt, débuteront les inscriptions sur les listes électorales.

Aujourd'hui, Noel Amba a 18 ans, et avec un peu de chance, il votera pour la première fois.

« En tant que réfugiés, nous ne recevons pas le soutien dont nous avons besoin à 100 %. C'est pourquoi je trouve important de me rendre dans mon État d'origine et de voter. Si le bon dirigeant arrive, tous les services seront rendus de manière égale ». Explique Noel Amba.

Selon la correspondante Raziah Athman, pour Africanews dans le district de Yumbe, Nil occidental en Ouganda, "plus de 198 000 réfugiés sud-soudanais vivent dans ce camp. Depuis 2016, date de la création de Bidibidi, nombreux sont devenus adultes en âge de voter, mais la loi sur l'asile leur interdit de participer à la vie politique locale et nationale dans les deux pays."

L'an dernier, le soudan du sud, l'ouganda et le HCR ont mené des sensibilisations à la démocratie dans le camps, mais pas pour participer à la vie politique des pays.

« Le cas des Sud-Soudanais, certains font des aller-retours pour des raisons diverses, pour des funérailles ou pour voir la familles, mais ont encore la guerre chez eux, et nous ne sommes pas forcément stricts, alors quand ils reviennent et qu'ils s'explaiquent, on réévalue et on comprend. » Dixit Nabugere Joël, Responsable du camp de Bidibidi.

La geurre entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar a plongé le pays dans une guerre civile qui a fait près de 400 000 morts et des millions de déplacés, de 2013 à 2018.

Même si la situation reste encore instable, les réfugiés en Ouganda sont convaincus que leur vote fera la différence.

« Comme vous le savez, que vous alliez au sud, au nord, à l'est ou à l'ouest, votre cœur appartient toujours à votre mère patrie. J'ai hâte de rentrer chez moi pour les élections de décembre ». Déclare, Alfred WARAN, refugié sud-soudanais.

L'Ouganda est le pays qui accueille le plus de réfugiés en Afrique, avec au moins 1,5 million de personnes.

L'an dernier, 18.000 autres sud-soudanais sont arrivés dans le pays.