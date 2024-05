Conditions climatiques extrêmes : une épidémie de choléra se propage

Trois ans de tempêtes tropicales, d'inondations et de sécheresse ont engendré la famine et le déplacement dans certaines régions de l'Afrique. Ces conditions météorologiques extrêmes ont également laissé une autre menace mortelle dans leur sillage : de sévères flambées de choléra.

En Afrique australe et de l'Est, plus de 6 000 personnes sont décédées et près de 350 000 cas ont été signalés depuis le début d'une nouvelle série de flambées de choléra fin 2021. Des flaques stagnantes d'eau verte stagnent dans les rues de cette ville appauvrie de Zambie.

Certaines flaques s'étendent jusqu'aux murs des modestes maisons en béton du quartier de Njele. Les enfants les enjambent et jouent à quelques centimètres de l'eau fétide. C'est la même histoire à Lilanda, un township appauvri à la périphérie de la capitale zambienne.

Ici, la famille Banda a payé un prix terrible pour les conditions de vie insalubres. En l'espace de deux jours terribles en janvier, Mildred Banda a vu son fils de 1 an mourir du choléra et s'est précipitée pour sauver la vie de sa fille adolescente. Les Bandas illustrent les personnes toujours à la merci d'une maladie qui ne devrait tuer personne en 2024.

Le choléra est facilement traité et facilement évité — et les vaccins sont relativement simples à produire. Cela n'a pas aidé le jeune fils de Banda, Ndanji. Quand il est tombé malade de diarrhée, il a été traité avec une solution de réhydratation orale à la clinique et libéré. Il est retombé en déshydratation cette nuit-là à la maison. Banda ressent une terrible culpabilité.

Certains habitants de ces townships reprochent au gouvernement de ne pas en faire assez pour nettoyer les rues. "Quand vous regardez ici dans le bidonville de Njele, il est plein d'eau et les enfants jouent dans cette eau sale pieds nus. C'est pourquoi le problème du choléra continuera dans le bidonville de Njele parce qu'il y a des couches avec des excréments partout," déclare Elias Banda, un habitant local.

"Quand le conseil vient ici, il ne regarde que les robinets et vérifie nos factures d'eau, et ne s'occupe pas du problème d'égouts dans la région", ajoute-t-il.

Le Malawi et la Zambie ont connu leurs pires flambées ces derniers mois, tandis que le Zimbabwe a connu plusieurs vagues. Le Mozambique, le Kenya, l'Éthiopie et la Somalie ont également été gravement touchés.

Tous ont connu des inondations ou des sécheresses — dans certains cas, les deux — et les autorités sanitaires, les scientifiques et les agences d'aide disent que la montée sans précédent de l'infection bactérienne d'origine hydrique en Afrique est le nouvel exemple de la manière dont le climat contribue en partie aux flambées de maladies.

Le Zimbabwe et la Zambie ont vu le nombre de cas augmenter alors qu'ils luttent contre de graves sécheresses et que les gens dépendent de sources d'eau moins sûres dans leur désespoir. Quelques jours après les inondations meurtrières au Kenya et dans d'autres parties de l'Afrique de l'Est ce mois-ci, des cas de choléra sont apparus.

L'OMS qualifie le choléra de maladie de la pauvreté car elle prospère là où il y a un manque d'eau propre et d'assainissement. Il touche principalement l'Afrique et le sud de l'Asie, tandis qu'il est négligeable dans le monde développé.

Historiquement vulnérable, l'Afrique est encore plus exposée aux pires impacts du changement climatique ainsi qu'à l'effet du phénomène météorologique El Niño, disent les experts de la santé.

Dans ce qui est devenu un véritable cocktail explosif, il y a aussi une pénurie mondiale de vaccins contre le choléra, qui sont nécessaires uniquement dans les pays plus pauvres. Les doses qui auraient pu sauver Ndanji sont arrivées à partir de la mi-janvier. Il est mort le 6 janvier.

Au Zimbabwe, une sécheresse aggravée par El Niño a vu le choléra prendre pied dans des zones rurales éloignées ainsi que dans ses points chauds traditionnels de quartiers urbains surpeuplés.

Tracy Dzinoreva, de la capitale, Harare, a été vaccinée mais elle dit qu'elle vit dans la peur que cela puisse revenir parce que la cause première de la maladie n'a pas été traitée. "Rien n'a changé. Nous n'avons pas d'eau propre et sûre et les égouts coulent toujours partout, la situation reste la même", dit-elle.

Augustine Chonyera, originaire d'une partie de la capitale réputée pour être sujette au choléra, a été choqué quand il a récemment visité le district rural peu peuplé de Buhera. Chonyera a entendu des récits sombres de l'impact de la maladie ; une famille perdant cinq membres, un mari et une femme mourant quelques heures seulement après l'autre, et des entreprises locales utilisant des camions de livraison pour emmener les malades jusqu'à une clinique située à plusieurs kilomètres.

Il dit qu'il est rentré chez lui dès qu'il a pu — après avoir donné une grande bouteille d'eau traitée qu'il avait apportée à une femme âgée. "Ce que je pense être le mieux, c'est plutôt que d'avoir plus d'argent ailleurs, dirigeons-le vers la gouvernance locale, nous savons que nos canalisations souterraines sont délabrées et qu'elles se cassent, au lieu de cela, ils devraient réparer ces canalisations et en installer de nouvelles pour l'eau et les eaux usées," dit-il.