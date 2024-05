Nigéria : 40 morts dans une attaque armée

Des hommes armés à moto ont attaqué lundi soir, deux villages isolés dans le centre-nord du Nigeria et tué une quarantaine de personnes, selon des habitants. Les autorités locales n’ont confirmé de leur côté que douze morts .

Selon la police de l'État du Plateau, les criminels qui ont attaqué les villages de Zurak et Dakai fuyaient une opération lancée par des forces de sécurité dans la forêt de Bangalala, où la police dit avoir « neutralisé sept bandits ».

Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de cette attaque dans cette région du Nigeria, régulièrement marquée par des conflits fonciers, miniers et intercommunautaires. Ces violences, qui secouent la région depuis des années sont souvent liées à la lutte pour le contrôle de l'eau et des terres entre les éleveurs nomades et les agriculteurs ruraux.

Cette région du Nigéria, est aussi connue pour ses importantes réserves d'étain, de zinc et de plomb. Les activités minières illégales alimentent les tensions et les violences intercommunautaires.

Ces raids ont jusqu'à présent fait des centaines de morts dans la région. Les arrestations à la suite de telles attaques sont rares. En décembre, des assaillants ont tué au moins 140 habitants au cours d'une attaque qui a visé plus d'une douzaine de communautés.