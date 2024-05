Iran : des chefs d'Etats au funérailles du président Raisi

À l'instar du président tunisien Kais Saied, nombreux sont les chefs d'Etat et de gouvernements venus mercredi à Téhéran, rendre un dernier hommage au président Iranien Ebrahim Raisi, tué dimanche dans un crash d'hélicoptère.

Parmi eux, le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani, le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, l'émir du Qatar Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani et bien d'autres.

La mort du président Ebrahim Raisi, de son ministre des affaires étrangères Hossein Amirabdollahian et de six autres personnes dans l'accident de dimanche survient à un moment politiquement sensible pour l'Iran, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger.

Le président Raisi, qui était âgé de 63 ans, et considéré comme un potentiel successeur du guide suprême iranien, L'Ayatolah Ali Khamenei, âgé, lui, de 85 ans.

L'Iran observe depuis lundi 5 jours de deuil national ; le président sera inhumé dans sa ville natale jeudi soir.

Le vice-président Mohammad Mokhber assure l'intérim jusqu'au 28 juin prochain, jour des prochaines élections présidentielles.