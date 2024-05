Tunisie : des migrants en transit demandent à rejoindre l'Europe

Dans la ville côtière d'El Amra, en Tunisie, des migrants originaires d'Afrique subsaharienne demandent à être relâchés pour pouvoir rejoindre l'Europe.

Loin des routes principales, dans les oliveraies locales, la ville de d'El Amra est composée de plusieurs campements de migrants.

Parmi eux se trouvent des Maliens qui ne souhaitent qu’une chose, partir.

"Il n'y a pas de travail ici. Ce n'est pas facile de trouver à manger. La vie est chère ici. Les choses sont très difficiles ici et on ne peut pas acheter de l'eau ou du shampoing ou se laver correctement. Tout ce que nous voulons, c'est qu'ils nous laissent partir, nous partirons" a expliquéDefao (seul nom donné), migrant du Mali.

Dernière étape pour de nombreuses personnes qui rêvent d’une vie meilleure en Europe, El Amra et la ville voisine de Jebeniana, où vivent environ 83 000 Tunisiens, reflètent la politique migratoire de la Tunisie.

Selon le bureau tunisien de l’Organisation internationale pour les migrations, les deux ville agricoles abritent environ 7000 migrants. Les forces de l'ordre y ont renforcé leur présence.

Moins d'un an après que le pays a négocié un pacte anti-migration avec l'Union européenne, afin de mieux surveiller sa frontière maritime et de recevoir plus d'un milliard d'euros (1,1 milliard de dollars) d'aide, la vie des migrants dans ces villes côtières, est mise entre parenthèses le temps de leur transit.

"Nous demandons à la Garde nationale de nous laisser passer. Il y a la guerre dans nos pays et nous sommes ici uniquement pour traverser et sauver nos familles. Depuis que nous sommes ici, nous n'avons rien fait de mal. Nous demandons simplement à pouvoir passer." a indiqué Zile Inoza, migrant du Burkina Faso.

Le président tunisien Kais Saied a adopté une position ferme à l'égard des migrants, les accusant d'apporter la violence et la criminalité dans le pays.

Des centaines de Tunisiens ont défilé dans les rues de Jebeniana ce week-end, exigeant que le gouvernement tunisien expulse les migrants. Les manifestants affirment avoir fait les frais des efforts déployés par la Tunisie pour empêcher les migrants d'atteindre l'Union européenne

**Les garde-côtes tunisiens ont déclaré avoir empêché plus de 21 000 tentatives de migration par voie terrestre ou maritime cette année.**Moins de 8 000 personnes ont réussi à voyager par bateau de la Tunisie vers l'Italie au cours des quatre premiers mois de 2024, soit trois fois moins qu'en 2023, selon l'agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR).