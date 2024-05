Kenya : quatre personnes sauvées d'un bâtiment effondré

Quatre personnes ont été sauvées des décombres d'un bâtiment qui s'est effondré dans le quartier de Kiamaiko à Mathare Nord, dans le comté de Nairobi.

Les quatre personnes ont été secourues par une équipe de la Croix-Rouge du Kenya dépêchée sur place après que plusieurs personnes auraient été prises au piège dans l'incident survenu mardi après-midi.

Sur les quatre personnes, trois ont été transportées vers un établissement de santé voisin, tandis qu'une autre, légèrement blessée, a été soignée sur place.

Les opérations de secours se poursuivent

Des témoins oculaires ont déclaré que plus de 10 personnes étaient en train de récupérer de la ferraille dans le bâtiment qui avait été désigné pour la démolition lorsque celui-ci s'est soudainement effondré.

Les habitants du quartier ont déclaré que le processus de démolition du bâtiment avait été interrompu lorsque sa structure s'est affaiblie et s'est effondrée.

Mathare, à l'est de Nairobi, abrite plusieurs centaines de milliers d'habitants et l'un des plus grands quartiers informels de la ville, où les réglementations en matière d'urbanisme sont mal appliquées.

Cette zone a été inondée ce mois-ci lorsque la rivière Mathare, qui la traverse, est sortie de son lit après de fortes pluies, tuant des dizaines de personnes et forçant des milliers de personnes à quitter leurs maisons.