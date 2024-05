Istanbul : Un homme arrêté à l'aéroport avec 1 500 scorpions et araignées dans ses bagages

Un conservateur du Musée américain d'histoire naturelle a été arrêté lundi à Istanbul alors qu'il aurait tenté de faire passer clandestinement des échantillons d'araignées et de scorpions, ont rapporté les médias turcs.

Lorenzo Prendini, expert en arachnides au prestigieux institut basé à New York, a été arrêté par la police à l'aéroport d'Istanbul alors qu'il tentait de prélever quelque 1 500 échantillons hors du pays, ont rapporté plusieurs médias.

Une vidéo publiée par l'agence de presse IHA montre des agents anti-contrebande fouillant son bagage à main et retirant des sacs en plastique à fermeture éclair qui semblaient contenir des araignées et des scorpions morts.

Ils auraient également trouvé des échantillons liquides de venin dans des flacons en plastique.

L'agence de presse officielle Anadolu a rapporté que Prendini avait été arrêté pour avoir prétendument tenté de faire passer clandestinement des espèces endémiques.

Le site Web du musée répertorie Prendini, né en Afrique du Sud, comme conservateur de ses collections d'araignées, de scorpions, de mille-pattes et de mille-pattes, ainsi que comme professeur à la Richard Gilder Graduate School.

Ses recherches sur les araignées et les scorpions l'ont conduit dans plus de 30 pays et il a publié de nombreux articles scientifiques sur le sujet, selon le musée.

Il travaille également au département de biologie de la City University of New York.