GAZA : la Slovénie et l'Egypte pour un cessez-le-feu

Le ministre égyptien des affaires étrangères, Sameh Shoukry, a rencontré son homologue slovène, Tanja Fajon, dimanche au Caire, pour discuter de la guerre entre Israël et le Hamas.

Lors d'un point de presse organisé à l'issue de leur rencontre, les deux ministres ont appelé à un cessez-le-feu et à la libération de tous les otages.

"Nous voulons que les négociations progressent en vue de l'accord du Caire, du cessez-le-feu et de la libération des otages, et que les autorités palestiniennes de Ramallah puissent rétablir la confiance et prendre le contrôle de Gaza", a déclaré M. Fajon aux médias réunis pour l'occasion.

M. Fajon a également souligné l'importance de l'aide apportée à l'enclave et a fait part de la décision de la Slovénie d'avancer vers la reconnaissance d'un État palestinien.

"Nous avons décidé, au sein du gouvernement slovène, de lancer les procédures de reconnaissance de l'État palestinien, ce qui signifie que nous voulons également avoir un impact sur le terrain en créant une certaine pression", a déclaré M. Fajon.

Shokury a également indiqué que "l'accord de paix israélo-égyptien" était la meilleure chance de parvenir à la paix dans la région et qu'il prévoyait des "mécanismes" pour "faire face à toute violation".

Ces commentaires interviennent alors que les forces israéliennes ont pénétré encore plus dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, dimanche, et ont affronté le Hamas dans des parties du nord dévasté que l'armée a déclaré avoir nettoyées il y a plusieurs mois, mais où les militants se sont regroupés.

Rafah est considérée comme le dernier refuge de Gaza pour plus d'un million de civils et comme le dernier bastion du Hamas.

Quelque 300 000 personnes ont fui la ville à la suite des ordres d'évacuation donnés par Israël, qui affirme devoir envahir la ville pour démanteler le Hamas et restituer les otages pris lors de l'attentat du 7 octobre contre Israël qui a déclenché la guerre.