Ryad : le ministre norvégien des affaires étrangères tâcle l'occident

Au deuxième jour de la réunion spéciale du Forum économique mondial (WEF) à Riyad, en Arabie saoudite, le ministre norvégien des affaires étrangères, a critiqué certains pays occidentaux pour leurs réponses inadéquates aux violations du droit international à Gaza.

« Je pense que nous vivons actuellement une profonde remise en question de la crédibilité de nos institutions, et cela a été exacerbé par la crise à Gaza. Il y a aussi l'incapacité nombreux pays occidentaux à dénoncer les violations du droit international humanitaire, ce n'est pas le cas de la Norvège mais beaucoup de nos collègues ont hésité à utiliser la même rhétorique, que celle que nous appliquons facilement lorsque la Russie viole le droit international humanitaire en Ukraine", a déclaré Espen Barth Eide, Ministre norvégien des Affaires étrangères.

L’Arabie saoudite souhaite mettre rapidement fin au conflit à Gaza pour attirer des investisseurs et diversifier une économie encore très dépendante des hydrocarbures.

Israel continue d'étendre son offensive sur Gaza, sans qu'aucune issue ne soit en vue : plus de 34 000 Palestiniens ont été tués, des centaines de milliers d'autres ont été déplacés et la crise humanitaire pèse de plus en plus lourd dans la région.