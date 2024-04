Nigeria : le paludisme menace certains quartiers de Lagos

Makoko est un quartier côtier de Lagos, la plus grande ville du Nigeria, où des maisons sur pilotis sont construites au-dessus d'une eau trouble et polluée.

Dans les rues de ce quartier informel, on trouve souvent, au milieu des déchets, des mares d'eau souillée, qui offrent des conditions idéales pour la reproduction des moustiques vecteurs du paludisme.

Funmilayo Kotun, n'a plus assez d’argent pour payer ses médicaments contre cette maladie. Elle raconte : «le lieu où nous vivons n'est pas sain, c'est inondé d'eau, d'excréments et de déchets. Je n’ai pas de moustiquaire, nous n’avons qu’un répulsif à moustique. Mon petit-fils et moi-même avons été piqués par des moustiques et j'ai contracté le paludisme.»

Adebiyi Olubukola, fondatrice d'une ONG locale appelée JAKIN, vient en aide aux habitants des quartiers défavorisés, selon elle la lutte contre le paludisme va de pair avec l’amélioration de leurs conditions de vie.

« Dans les communautés à faibles revenus, qui vivent au bas de l'échelle sociale, dans des bidonvilles, il est plus fréquent que les facteurs environnementaux favorisent le développement du paludisme. Aujourd'hui, le paludisme n'est pas censé représenter une menace pour la vie des gens. Et nous nous assurer que les conditions de vie de nos communautés soient maintenues à un certain niveau, à travers l'Afrique. Si nous pouvons renforcer nos systèmes communautaires pour atteindre ces normes, alors nous pourrons définitivement éradiquer le paludisme», explique Adebiyi Olubukola.

Le parasite du paludisme se transmet à l'homme par l'intermédiaire de moustiques infectés et peut provoquer des symptômes tels que de la fièvre, des maux de tête et des frissons. Il affecte principalement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. En 2022, on estime à 249 millions le nombre de cas de paludisme et à 608 000 le nombre de décès dus au paludisme dans 85 pays.

L’Afrique est, de loin, la plus touché avec 94% des cas de paludisme recensés sur le continent.