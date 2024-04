USA : OJ Simpson meurt à l'âge de 76 ans

OJ Simpson, héros de football américain déchu et acquitté de meurtre, meurt à l’âge de 76 ans.

Star du football et acteur hollywoodien, OJ Simpson était aussi connu pour son rôle dans le procès du siècle.

Accusé de meurtre de son ex-femme Nicole Brown Simpson et de son ami Ronald Goldman à Los Angeles en juin 1994, il a été acquitté un an plus tard à l’issue d’un procès diffusé en direct à la télévision, qui a hypnotisé le public et exposé les divisions sur la race, les violences domestiques, la justice des célébrités et le maintien de l'ordre en Amérique.

La couverture télévisée en direct de son arrestation à l'issue d'une célèbre course-poursuite à vitesse réduite a marqué sa déchéance.

Il a ensuite été jugé responsable de ces décès dans une affaire civile distincte en 1997, puis a purgé une peine de neuf ans de prison pour des faits qui n'avaient rien à voir avec cette affaire, à l'âge de 61 ans.

Sa famille a annoncé sur le compte X officiel de Simpson qu'il était décédé mercredi des suites d'un cancer de la prostate. L'avocat de M. Simpson a confirmé jeudi à un magazine américain qu'il était décédé à Las Vegas.

La fascination du public pour Simpson ne s'est jamais estompée. Beaucoup se sont demandé s'il avait été puni à Las Vegas pour son acquittement à Los Angeles. En 2016, il a fait l'objet d'une mini-série de la chaîne FX et d'un documentaire en cinq parties de la chaîne ESPN.