Af. du Sud : Jacob Zuma poursuit l'actuel président Ramaphosa

L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a comparu brièvement devant la Haute Cour de Johannesburg jeudi, dans le cadre de son action en justice privée contre le président Cyril Ramaphosa.

Il reproche au président actuel son inaction dans une autre poursuite privée qu'il mène contre le procureur Billy Downer et la journaliste Karyn Maughan pour transmission d'informations confidentielles à son sujet dans le cadre de son procès pour corruption.

Jacob Zuma aimerait que le procureur soit démis de ses fonctions, et que le chef d'état intervienne dans cette optique.

L'affaire a été reportée au 6 août 2024.

Après sa comparution devant le tribunal, M. Zuma s'est adressé aux membres de son nouveau parti uMkhonto we Sizwe (MK): "Il est clair que la loi en Afrique du Sud choisit (qui poursuivre). Elle fait preuve de favoritisme. En fonction de qui vous êtes, vous irez en prison ou serez contraint de comparaître devant un tribunal. Ce sont les juges qui fixent la loi. Cependant, d'autres personnes sont autorisées à ne pas comparaître devant le tribunal. En quoi cela est-il acceptable ? Cela montre que ce pays n'est pas géré comme il devrait l'être".Le parti participera aux élections du 29 mai 2024, après avoir gagné une procédure judiciaire visant à retirer le parti du scrutin." a-t-il déclaré.

"C'est la raison pour laquelle nous disons que notre président (actuel) est problématique. Depuis qu'il a pris les rênes, nous avons de plus en plus de problèmes. Nous (les anciens dirigeants) avions résolu la crise de l'électricité, mais depuis qu'il a pris le pouvoir, le problème est revenu. Il y a des hauts et des bas, des hauts et des bas". a ajouté l'ancien président sud-africain.

L’ex-président sud-africain Jacob Zuma a ajouté que son parti apportera les modifications nécessaires aux lois d'ici à ce que l'affaire revienne devant les tribunaux, lorsqu'il sera au gouvernement.