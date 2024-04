Royaume-Uni : le président rwandais Paul Kagame en visite à Londres

Le président rwandais Paul Kagame et le premier ministre britannique Rishi Sunak se sont rencontrés ce mardi 9 avril à Londres.

Cette rencontre entre Kigali et Londres intervient alors que l’accord prévoyant d’envoyer certains demandeurs d'asile au Rwanda est dans l'impasse et que des médias britanniques ont rapporté que 70% des logements prévus dans le cadre de ce projet ont été vendus à des locaux.

La porte-parole du gouvernement rwandais Yolande Makolo a démenti ce chiffre et a assuré que le projet initial était de mélanger les migrants et les habitants sur place.

Il y a près de deux ans, la Grande-Bretagne et le Rwanda ont signé un accord prévoyant que les migrants qui traversent la Manche à bord de petites embarcations soient envoyés dans ce pays d'Afrique de l'Est, où ils resteraient de manière permanente. Avec ce projet, le gouvernement britannique espère dissuader les migrants de tenter la périlleuse traversée de la Manche et démanteler le système criminel des passeurs.

Avant qu'un premier vol puisse décoller pour le Rwanda, le gouvernement britannique souhaite adopter une nouvelle législation qui facilitera l’envoi des demandeurs d'asile vers ce pays d'Afrique de l'Est.

Cette mesure visant à bloquer de nouvelles contestations judiciaires du projet sera ensuite débattue au Parlement le 15 avril prochain.