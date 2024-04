Kenya : les musulmans ont célébré l'Eïd-el-fitr

Mercredi, les fidèles musulmans du Kenya ont célébré l'Aïd-el-Fitr, après un mois de jeûne, de privations et de spiritualité. Moment d'invocation et de reconnaissance à Allah, à la mosquée Rahma à Nairobi.

« Nous remercions Allah - qu’il soit loué et exalté - de nous avoir permis d’atteindre le mois sacré du Ramadan et de nous donner ensuite la capacité de terminer ce mois sacré. Nous l’avons passé dans la prière et ce qui plaît à Allah - Qu’il soit loué et exalté pour son acceptation. » Invoque, l'imam Abdulrahman Musa.

La guerre à Gaza a occupé une place centrale dans de nombreuses prières avec l’imam soulignant que le monde entier regarde les Palestiniens subir une "agression injustifiée".

À la mosquée Rahma à Nairobi, le message de l’imam était un message d’espoir et d’action de grâce.

« Nous avons jeûné tous le mois du ramadan et aujourd’hui, c’est notre Aïd, c’est un jour de joie, un Aïd Moubarak heureux et vous savez que nous célébrerons toute la journée. Je vous souhaite la meilleure des chances et un joyeux Aïd Moubarak à tous les musulmans du monde. » Déclare, Huddah Hassan Daud, musulmane pratiquante.

L'Aï-el-fitr marque la fin du moins sacré du Ramadan, où les musulmans recherchent la pénitence auprès d'Allah.