Gaza : trois fils du chef du Hamas tués

Le chef en exil du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré que trois de ses fils ont été tués dans une frappe israélienne à Gaza.

Les fils de Haniyeh sont parmi les personnalités les plus en vue à avoir été tués dans la guerre jusqu’à présent, a déclaré Joe Federman de l’Associated Press.

Il n’a pas été immédiatement clair sur l'impact de ces événements sur la suite des pourparlers de cessez-le-feu de plusieurs mois négociés par les médiateurs internationaux.

"La frappe aérienne intervient également à un moment sensible alors qu’Israël et le Hamas sont engagés dans des pourparlers de cessez-le-feu", a déclaré Federman.

Haniyeh a confirmé les décès mercredi dans une interview accordée à la chaîne Al Jazeera, affirmant que ses fils « ont été martyrisés sur la route de la libération de Jérusalem et de la mosquée Al-Aqsa ».

« L’ennemi criminel est motivé par l’esprit de vengeance et de meurtre et n’accorde aucune valeur aux normes ou aux lois », a-t-il déclaré au téléphone.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de la part de l’armée israélienne.

Haniyeh vit en exil au Qatar, où Al Jazeera est basé.

La chaîne de télévision Al-Aqsa du Hamas a diffusé des images de Haniyeh recevant les nouvelles des morts alors qu’il visitait des Palestiniens blessés qui ont été transportés dans un hôpital de Doha. Au moment où un assistant recevait les nouvelles sur son téléphone, Haniyeh a hoché la tête ; baissé les yeux et est sorti lentement de la pièce.

Les frères voyageaient avec des membres de leur famille dans un seul véhicule ciblé par un drone israélien, a déclaré Al-Aqsa TV, ajoutant qu’un total de six personnes ont été tuées, y compris une fille de Hazem Haniyeh, et un fils et une fille d’Ameer.

La mort des enfants du chef du Hamas a eu lieu alors que les Palestiniens de Gaza célébraient une fête muette de l’Aïd al-Fitr mettant fin au mois de jeûne sacré du Ramadan, en visitant les tombes des proches tués dans la guerre.