Sean Paul bientôt en tournée

Sean Paul signe son retour sur scène aux Etats-Unis. L’artiste jamaicain lance le 2 mai, au House of Blues d'Orlando, en Floride, une tournée de 22 dates baptisée "Greatest Tour". Elle doit s’achever le 16 juin au Fillmore de Charlotte, en Caroline du Nord.

Mais pourquoi l’auteur de "Get busy" initie-t-il cette tournée maintenant ?

"Pourquoi je le fais maintenant ? J'ai l'impression que les gens sont de nouveau prêts pour moi. J'ai travaillé avec des groupes de reggae ton l'année dernière, et je suis de plus en plus conscient de l'importance de ma carrière. C'est pourquoi... Oui.", explique l'artiste.

Il y a plus de deux décennies, "Get Busy", titre majeur de son album Dutty Rock atteignait le sommet du Billboard Hot 100. Morceau qualifié d’intemporel par l’artiste.

''Je suppose que cela a changé pour moi maintenant, parce que quand je dis "Get Busy", c'est comme si je disais aux enfants de faire leurs devoirs ou de nettoyer, n'est-ce pas ? Mais vous savez, honnêtement, c'est un morceau intemporel pour moi. Chaque fois que j'essaie de faire une chanson, j'essaie de mettre, les mêmes papillons que j'avais dans mon ventre quand je flirtais avec la première fille sur la piste de danse. La première piste de danse où je suis allé. ‘’, raconte Sean Paul.

Depuis que Paul a contribué à faire connaître les riddims dancehall et le reggae à de nouveaux publics, il a sorti six albums ambitieux, dont "Scorcha" en 2022.

"Oui, il peut y avoir des paroles sur la réalité, ou des paroles plus conscientes, mais pour l'essentiel, oui, il s'agit pour moi de profiter de la vie. J'ai eu beaucoup de problèmes, comme la plupart des adolescents, en essayant de me trouver, en essayant de comprendre ce qu'est la vie. Mon père était en prison. C'était une situation de mère célibataire, et elle luttait pour s'assurer que nous étions des êtres conscients. Mais pendant toutes ces périodes, ça peut être été monotone, ça peut être été comme un lourd fardeau, comme nous le disions tout à l'heure, et la musique et les sorties le week-end, les rencontres avec mes amis, les rencontres avec de nouvelles personnes, ça a toujours été comme, juste une libération et un bon moment.’’, affirme l'artiste.

Il a également sorti quelques singles en solo, dont le contagieux "Greatest", et promet des chansons plus conscientes . Il a 51 ans.