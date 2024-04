Le texte Vatican sur la dignité humaine fait polémique

Le Vatican a formellement déclaré son opposition à la chirurgie d'affirmation de genre et à la gestation pour autrui, les mettant sur le même plan que l'avortement et l'euthanasie.

De hauts responsables du clergé ont dévoilé cette doctrine dans un document de 20 pages intitulé "Infinity Dignity" (Dignité infinie), dont l'élaboration a duré cinq ans. Ce document affirme que le changement de sexe est une violation de la dignité humaine et que la maternité de substitution nie le droit d'un enfant à être "pleinement humain".

"Parce que nous croyons que ces idéologies, au lieu d'aider à reconnaître la dignité, appauvrissent une vision humaniste où l'homme et la femme sont la plus belle combinaison dans la plus grande différence que l'humanité contient. C'est inégalable.", explique le Cardinal Víctor Manuel Fernández, Préfet du Dicastère de la Doctrine de la Foi.

Les défenseurs des transgenres et de la maternité de substitution ont condamné le document, le jugeant dépassé, nuisible et contraire à l'objectif déclaré de l'Église de reconnaître la dignité de tous les êtres humains. Ils craignent qu'il n'alimente la violence et la discrimination à l'encontre des transgenres.