Rwanda : des projets collaboratifs en faveur de la cohésion

Au Rwanda, il existe au moins huit villages de réconciliation.

Lancé en 2005 dans le cadre des efforts de réconciliation orchestrés par l'organisation Prison Fellowship International , il constitue pour certains Rwandais un exemple de coexistence pacifique 30 ans après le génocide.

Le groupe rebelle du président Paul Kagame, le Front patriotique rwandais, dirigé par les Tutsis, qui a mis fin au génocide au bout de 100 jours, s'est emparé du pouvoir et dirige depuis lors le Rwanda sans partage.

Les autorités rwandaises ont fortement encouragé l'unité nationale entre la majorité hutue et les minorités tutsie et twa, avec un ministère distinct consacré à ces efforts de réconciliation.

Ces villages ont été crées pour permettre aux survivants du génocide de guérir dans des conditions où ils peuvent régulièrement parler aux auteurs de crimes. Nyirabashyitsi et Mukabyagaju sont toutes deux témoins de crimes terribles. Mais, dans le village de réconciliation approuvé par le gouvernement où ils vivent depuis 19 ans, ils sont parvenus à une coexistence pacifique à partir d'expériences opposées.

"Lorsque nous sommes arrivés ici, l'environnement était marqué par la suspicion. Il n'était pas facile de se faire confiance. Par exemple, il n'était pas facile pour moi d'aller chez Jeanette, car je ne savais pas ce qu'elle pensait de moi. Mais avec le temps, plus nous vivions ensemble, plus cette harmonie et cette proximité sont apparues. Je me souviens qu'à un moment donné, Jeanette devait aller quelque part et elle m'a amené son enfant pour que je le garde. Cela montrait qu'elle me faisait confiance et c'est ainsi que le voyage a commencé. Nous avons commencé à nous ouvrir l'une à l'autre et à tresser des paniers, et nous sommes devenues de plus en plus proches." s'est confiéeAnastasie Nyirabashyitsi, survivant du génocide rwandais.

Au moins 382 personnes vivent à Mboyo.

Plus de la moitié des résidents de ce village de réconciliation sont des femmes, et leurs projets - qui comprennent une coopérative de vannerie ainsi qu'un programme d'épargne - ont uni un si grand nombre d'entre elles qu'il peut sembler offensant de chercher à savoir qui est Hutu et qui est Tutsi.

Deux des trois membres du comité de résolution des conflits du village de réconciliation de Mbyo sont des femmes, et elles aident à résoudre des conflits allant des disputes domestiques aux désaccords communautaires.

"Quand je les vois, je ne les vois pas comme des Hutus. J'ai fait le tour de la question. J'ai accepté mon destin dans le passé et j'ai ensuite suivi le processus de guérison et de réconciliation. En les regardant, je vois mes sœurs. Je vois les miens." a expliqué Jeanette.

Le gouvernement a imposé un code pénal sévère pour poursuivre ceux qu'il soupçonne de nier le génocide ou de promouvoir "l'idéologie du génocide".

Les cartes d'identité rwandaises n'identifient plus les personnes en fonction de leur appartenance ethnique.