L'homme qui a parcouru l'Afrique en courant arrive en fin de parcours

Parcourir le continent africain en courant, c’est le défi que s’est lancé le britannique Russ Cook surnommé lui-même Hardest Geezer , en avril 2023.

L’athlète a commencé son périple par le point le pus méridional du continent africain, le cap Agulhas, en Afrique du Sud et est parti ce dimanche 7 avril 2024 de Bizerte en Tunisie pour ce qu’il espère être la dernière étape de son long voyage en terminant au point le plus septentrional du continent, à Cape Angela.

Le jeune homme de 26 ans a été rejoint par ses supporters dimanche, qui ont couru à ses côtés au départ de la dernière étape de son périple de plus de 16 000 km.

M. Cook court afin de collecter des fonds pour deux causes : The Running Charity, qui soutient les jeunes ayant des besoins complexes ou qui sont sans abri, et Sandblast, qui vise à sensibiliser et à soutenir les Sahraouis du Sahara occidental.

Il a récemment constaté une augmentation des dons, avec plus de 650 000 livres sterling (808 832 dollars) récoltés sur son objectif d'un million de livres sterling.