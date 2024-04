Zimbabwe : lancement d'une nouvelle monnaie pour parer la crise

Le gouvernement zimbabwéen va lancer une nouvelle monnaie.

Cette mesure intervient mettre fin à la crise monétaire et remplacer la monnaie précédente qui a été dépréciée ces derniers mois et qui était de rejetée par la population.

"Nous faisons ce que nous faisons pour nous assurer que notre monnaie locale ne meurt pas. Comme je l'ai dit, nous étions déjà dans une situation où près de 85 % des transactions étaient effectuées en dollars américains. C'est parce que notre monnaie locale ne donnait pas, n'était pas à la hauteur de sa fonction ou de sa valeur de réserve" a déclaréJohn Mushayavanhu, gouverneur de la Reserve Bank of Zimbabwe.

Le dollar zimbabwéen a subi une pression soutenue ces dernières semaines, ce qui en fait l'une des monnaies les moins performantes au monde.

Depuis janvier, la devise a perdu plus de 70 % de sa valeur sur le marché officiel et s'effondre encore plus sur le marché noir, florissant mais illégal.

L'inflation est passée de 26,5 % en décembre de l'année dernière à 34,8 % en janvier, avant d'atteindre 55,3 % en mars, selon les chiffres officiels.

"La stabilité de la monnaie permettra d'éviter les fluctuations massives des prix au jour le jour. La divisibilité. Je n'ai pas mentionné que nous voulions une situation où vous serez en mesure d'acheter et d'obtenir de la monnaie et une capacité de transaction. Une fois que nous aurons stabilisé notre monnaie, elle sera mieux acceptée dans l'économie et nous devrions voir de plus en plus de gens faire des transactions, pas sur la monnaie" a ajouté le gouverneur.

Le gouverneur de la Banque de réserve du Zimbabwe, John Mushayavanhu, a déclaré que la nouvelle monnaie s'appellerait ZiG. Elle sera ancrée sur les réserves d'or et sur un panier de devises étrangères. Elle entrera en vigueur lundi 8 avril 2024.