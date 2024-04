UK : un bébé girafe fait ses premiers pas, en plain air

Un rare girafon de deux semaines est sorti pour le premier au zoo de chester au Royaume - uni.

Il mesure déjà plus de 1m82 pour 100 kg. Les responsables du Zoo l'ont baptisé Éddie, en référence au lac Édouard en Ouganda, l’un des Grands Lacs africains.

Plus que 2500 girafes de Rothschild dans le monde. Le nombre de l'espèce est en croissance pour la quatrième année consécutive - dans les réserves de l'Ouganda. Fruit des mesures de protection en vigueur dans ce pays.

La petite Éddie est sortie pour la première fois avec la nouvelle maman Orla, le père Meru et les huit autres girafes de Rothschild, formant un petit troupeau.

Les défenseurs de l’environnement estiment qu’Éddie est un ajout important au programme international de conservation de l’élevage, qui travaille à assurer l’avenir de l’espèce.

La girafe de Rothschild a été presque totalement éradiquée du Kenya, de l’Ouganda et du Soudan en raison de la perte d’habitat et du braconnage. L’espèce ne survit désormais que dans de petites populations isolées, ce qui en fait l’une des sous-espèces de girafes les plus menacées au monde.

Cependant, un nouveau recensement effectué en Ouganda en 2023 donne aux écologistes des raisons d’être optimistes.

Les nouvelles données ont révélé que le nombre de girafes de Rothschild dans deux parcs nationaux, où le zoo et ses partenaires travaillent pour protéger l’espèce, a augmenté pour la quatrième année consécutive.