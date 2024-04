RDC : une Première ministre pour l'histoire, les activistes satisfaits

En République démocratique du Congo, les militantes des droits des femmes ont félicité leur président pour la nomination de Judith Suminwa au poste de Premier ministre. Il s'agit de la première femme à occuper ce poste dans l'histoire de cette ancienne colonie belge.

"Nous félicitons le Premier ministre pour sa nomination et nous l’exhortons à nous aider à vivre une vie meilleure parce que la souffrance dans notre pays touche tous les secteurs." Lance, Médie Tuvudila, chauffeur à Kinshasa.

Les activistes perçoivent cette nomination comme un gage d'espoir pour l'égalité des genres.

Judith Suminwa Tuluka prend fonction au milieu d'une escalade de violence dans l'Est de la RDC. Elle promet d'axer son travailler sur la recherche de la paix et du développement. En attendant, la première ministre est chargée de former un nouveau gouvernement.

" De nombreuses femmes congolaises ont décrit la nomination de Judith Suminwa comme une étape cruciale vers une participation accrue des femmes à la vie politique de RDC. Son expérience internationale parle pour elle, quant à la gouvernance démocratique et les finances publiques. La consolidation de la paix l’aidera à résoudre les nombreux problèmes du pays ; des problèmes qui ont maintenu des millions de Congolais dans la pauvreté." Chris Ocamringa, Africanews, Kinshasa.