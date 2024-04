Israël sous le feu des critiques lors de la réunion de la Ligue arabe

Des représentants de la Ligue arabe se sont réunis en urgence au Caire mercredi pour discuter de la guerre à Gaza et de la crise humanitaire qui sévit dans la région.

Cette réunion survient après que des frappes aériennes israéliennes sur des travailleurs humanitaires livrant de la nourriture à Gaza ont tué au moins sept personnes - une perte qui a poussé plusieurs organisations caritatives à suspendre les livraisons de nourriture aux Palestiniens au bord de la famine.

Hossam Zaki, secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, a déclaré que la mort des travailleurs humanitaires "n'était pas une erreur comme le prétend Israël, mais qu'il s'agit d'un schéma répété".

Les décès des travailleurs du World Central Kitchen menacent de faire reculer les efforts des États-Unis et d'autres pays pour ouvrir un corridor maritime pour l'aide de Chypre afin d'alléger les conditions désespérées dans le nord de Gaza.

Parmi les victimes des frappes de lundi soir figuraient trois citoyens britanniques, des ressortissants polonais et australiens, un binational canado-américain et un Palestinien.

Ces pays ont été des partisans clés de l'offensive israélienne qui dure depuis près de six mois à Gaza, et plusieurs d'entre eux ont dénoncé les assassinats.

Pendant toute la durée de la guerre, Israël a affirmé chercher à éviter les victimes civiles et utilise des renseignements sophistiqués pour cibler le Hamas et d'autres militants.

Les autorités israéliennes les accusent de la mort de civils parce qu'ils opèrent dans des zones densément peuplées.

Dans le même temps, Israël a également insisté sur le fait qu'aucune cible n'était intouchable.

Les forces israéliennes ont frappé à plusieurs reprises des ambulances et des véhicules transportant de l'aide, ainsi que des bureaux d'organisations humanitaires et des abris de l'ONU, affirmant que des combattants armés s'y trouvaient.

Plus de 32 900 Palestiniens ont été tués dans la guerre, environ les deux tiers d'entre eux étant des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas la distinction entre civils et combattants dans son décompte.

La guerre a commencé lorsque des militants dirigés par le Hamas ont attaqué le sud d'Israël de manière inattendue le 7 octobre, tuant environ 1 200 personnes et prenant environ 250 otages.

Israël a réagi en lançant l'une des offensives les plus meurtrières et destructrices de l'histoire récente.