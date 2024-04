Abderrahman Rebbach souhaite rejoindre l'équipe d'Algérie

L'ailier du club espagnol Deportivo Alaves, Abderahman Rebbach, a déclaré qu'il souhaitait rejoindre l'équipe nationale d'Algérie.

A 25 ans, Abde Rebbach a marqué 4 buts en 29 matches de Liga.

''Quand on joue dans un championnat de haut niveau, on a toujours envie de rejoindre l'équipe nationale. Et j'espère recevoir une convocation pour rejoindre l'équipe nationale (d'Algérie),' a-t-il déclaré lors d'une interview télévisée.

Abderahman Rebbach s’était qui a prouvé ses compétences en Coupe du Roi, s’ajooute à la liste des binationaux qui pourraient prochainement attirer l'attention du sélectionneur de l'équipe d'Algérie Vladimir Petkovic .