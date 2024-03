RDC : 2 groupes armés s'engagent à protéger les civils dans leur zone de conflit

A l’hôtel de ville de Genève, les représentants de deux groupes armés congolais se sont engagés solennellement à mieux respecter et protéger les civils.

La signature de ces actes d’engagement est l’aboutissement d'années de travail du groupe humanitaire "Appel de Genève", qui s'efforce de protéger les civils dans les zones de conflit.

Jimmy Didace Butsitsi, responsable des relations extérieures du groupe armé CMC-FDP au Congo, est venu se présenter en tant que représentants d'un groupe de résistance patriotique en République démocratique du Congo, il affirme vouloir réitérer l'engagement de son groupe à respecter le droit international humanitaire et les droits de l'homme.

Marcellin Shenkuku N'Kuba, porte-parole du groupe armé NDC-R/Guidon, explique qu'avant avoir été sesibilisés, tout était permis : "Nous pouvions nous permettre de faire ce que nous voulions. Mais après toutes ces formations, notamment sur les règles des combattants, la protection des missions médicales, le respect et la protection des enfants, la protection des femmes, l'interdiction des violences sexuelles, la protection de la famine et de l'accès humanitaire, etc. Maintenant, nous sentons - nous voyons - qu'il y a un changement sur le terrain, et donc nous ne pouvons plus nous permettre de faire ce que nous voulons", a-t-il déclaré.

Ces deux groupes armés vaguement alignés sur le gouvernement contre le M23, ont signé des "actes d'engagement" distincts sur les règles qu'ils se sont engagés à respecter. L'Appel de Genève précise qu'il ne s'agit pas d'accords formels et qu'ils ne "légitiment" pas les groupes armés.

Alain Deletroz, directeur général du groupe humanitaire L'appel de Genève est certain de l'impact de ces actes d'engagements sur le long terme :

"L'objectif est précisément d'encourager d'autres groupes à prendre exemple sur des groupes plus puissants. Dans le Nord-Kivu, à l'est du Congo, d'où ils viennent, il y a des myriades de groupes armés et le fait que les plus grands d'entre eux signent un engagement comme celui-ci et modifient déjà leurs comportements sur le terrain est un exemple à suivre pour les autres", explique le responsable.

L’appel de Genève a obtenu près de 120 engagements de ce type de la part de groupes armés à travers le monde, pour faciliter l’accès humanitaire dans leur zone de contrôle et assurer une meilleure protection des populations civiles.