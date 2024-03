Haïti : l'éducation et la sécurité des enfants face à la violence

Avec les fermetures répétées d'écoles et les déplacements massifs de population, les enfants d'Haïti souffrent dans l'ombre de la violence qui frappe ce pays des Caraïbes.

A Port-au-Prince, la capitale , le vide politique a engendré un climat de violence. Les éducateurs soulignent que la situation pèse lourdement sur le développement des jeunes.

Angie Bell, directrice générale de l'école Bell Angelou déplore cette situation :

"Chaque fois qu'il y a une vague de protestations, toutes les écoles ferment leurs portes. Cette année, par exemple, les enfants n'ont pas été à l'école pendant trois mois. Ils ont commencé en janvier pour deux semaines et pendant tout le mois de février, il n'y a pas eu d'école à cause des manifestations".

Malgré les turbulences, les jeunes du pays sont déterminés à poursuivre leurs études. Pour Keslay Antoine, 19 ans, l'ambition de devenir un entrepreneur dans le secteur de la technologie lui donne l’espoir de pouvoir améliorer la situation en Haiti.

"L'entreprise que je veux créer aurait pour but de générer des opportunités d'emploi pour les Haïtiens et, oui, je souhaite voyager dans d'autres pays pour pouvoir revenir et vraiment contribuer au développement de mon pays avec une entreprise destinée à répondre aux besoins d'Haïti", explique Keslay Antoine, élève de l'école Bell Angelou.

Les centres de maternité du pays ont continué à offrir des services essentiels.

Haïti a le taux de mortalité infantile le plus élevé de l'hémisphère occidental. Des organisations non gouvernementales comme Second Mil, qui travaille avec le ministère haïtien de la santé, font tout leur possible pour garantir aux nouveau-nés un bon départ dans la vie.

Pour Amy Syres, directrice de programme, Second Mile Haïti, il faut "aider les femmes enceintes à recevoir une assistance prénatale de qualité, à accoucher dans un endroit sûr où les vies sont préservées et où les nouveau-nés ont un bon départ dans la vie grâce à des vaccins, un soutien à l'allaitement, un soutien nutritionnel et une éducation, alors nous donnons à ces enfants et à leurs familles une meilleure chance de survie."

Depuis l'assassinat du président Jovenel Moise en juillet 2021, les gangs font la loi. Depuis la fin du mois de février, des bandes armées ont attaqué des institutions publiques, les commissariats de police , et l'aéroport international, exigeant la démission du Premier ministre haïtien Ariel Henry.