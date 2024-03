Louis Gossett Jr., premier acteur noir oscarisé est mort à 87 ans

Louis Gossett Jr., l'acteur pionnier qui fut le premier homme noir à remporter un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle et un Emmy pour son rôle dans la série télévisée révolutionnaire "Roots", est décédé à l'âge de 87 ans.

Louis Gossett Jr., dont la carrière était marquée par une série de rôles mémorables tant au cinéma qu'à la télévision, a toujours considéré son succès comme une sorte d'histoire de Cendrillon inversée, avec la célébrité frappant dès son jeune âge.

Il a fait ses débuts sur les planches de Broadway dans les années 1950, avant de devenir une figure éminente de la télévision et du cinéma dans les décennies suivantes.

Né le 27 mai 1936 à Brooklyn, New York, Gossett a rapidement fait sa marque sur la scène artistique, obtenant son premier crédit d'acteur dans la production de son lycée. Il a ensuite poursuivi ses études à l'Université de New York grâce à une bourse de basketball et de théâtre.

Son rôle dans "Roots" en 1977, une série qui a bouleversé les conventions et a attiré l'attention sur les réalités de l'esclavage, a été un moment décisif pour l'acteur et pour l'industrie cinématographique dans son ensemble.

Gossett a également laissé sa marque sur la scène hollywoodienne avec des performances mémorables dans des films tels que "An Officer and a Gentleman", qui lui a valu un Oscar, et des téléfilms comme "The Josephine Baker Story", pour lequel il a remporté un Golden Globe.

Son décès laisse un vide dans le monde du divertissement et du cinéma, mais son héritage durable en tant qu'acteur et en tant que pionnier noir dans l'industrie du divertissement vivra dans les mémoires.

Louis Gossett Jr. laisse derrière lui un héritage artistique riche et durable, ainsi que deux fils, Satie et Sharron, pour perpétuer sa mémoire et son héritage.