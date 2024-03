Les Etats-Unis attaquent Apple en vertu de la loi antitrust

Les États-Unis ont attaqué Apple en justice. Le géant de la technologie est accusé d’avoir "mis en place une stratégie reposant sur des pratiques anticoncurrentielles qui nuisent à la fois aux consommateurs et aux développeurs ".

Merrick Garland, procureur général des États-Unis a déclaré : " Le ministère de la Justice, ainsi que 15 États et le district de Columbia, ont poursuivi Apple devant le tribunal fédéral du district du New Jersey pour violation de l'article 2 de la loi antitrust Sherman. Au cours des deux dernières décennies, Apple est devenue l'une des entreprises cotées en bourse les plus prospères au monde. Aujourd'hui, son revenu net dépasse le produit intérieur brut de 100 pays réunis. Cela est dû en grande partie au succès de l'iPhone, le produit phare d'Apple. Depuis plus d'une décennie, les ventes d'iPhone représentent la majorité du chiffre d'affaires annuel d'Apple. Aujourd'hui, la part d'Apple sur le marché américain des smartphones haut de gamme dépasse les 70 %".

Les plaignants veulent faire vaciller la forteresse numérique d’Apple Inc., qui oeuvre pour que l'iPhone et d'autres produits populaires tels que l'iPad, le Mac et l'Apple Watch, ne puissent fonctionner qu’avec les programmes et accessoires d’Apple.

Cette stratégie a permis à Apple de générer un chiffre d'affaires annuel de près de 400 milliards de dollars et, jusqu'à récemment, une valeur de marché de plus de 3 000 milliards de dollars.