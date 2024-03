Kenya : des villageois utilisent un rocher pour capter et stocker de l'eau

Dans le comté de Makueni, dans le sud-est aride du Kenya, l'eau est très rare. Il y a peu d'eau courante et peu d'alternatives fiables.

En 2012, les villageois ont donc décidé de s'attaquer à ce problème en aménageant un système pour stocker l’eau. Ils ont construit un mur en béton autour d’un immense rocher pour piéger l'eau de pluie, avec le soutien financier et technique d'une ONG appelée Africa Sand Dam Foundation.

Ils ont placé de grosses pierres pour filtrer l'eau et un tuyau pour acheminer l'eau vers des réservoirs de stockage.

L'eau recueillie dans la roche s'écoule dans les réservoirs par le biais du tuyau, puis vers un point de collecte d'eau situé à proximité, où les habitants vont la chercher aux robinets.

Jefferson Mutie, responsable de la communication à Africa Sand Dam Foundation, explique comment cela fonctionne : "Les systèmes de captage de l'eau sur rocher consistent à construire un mur en béton autour d'un rocher, ce qui permet de recueillir l'eau de pluie jusqu'au stockage ou aux réservoirs, c'est-à-dire les citernes d'eau de pluie."

Auparavant Joyce Mule devait marcher deux heures pour trouver de l'eau dans son village vallonné et rocheux de Syumbe, dans le comté de Makueni. Aujourd'hui, elle peut venir se ravitailler cinq fois par jour et ne met qu’une demi-heure pour ramener de l’eau chez elle.

"_Avant, nous étions confrontés à de sérieux problèmes d'approvisionnement en eau._Nous devions marcher de longues distances, environ deux heures, pour trouver de l'eau. Arrivés au puits, il y avait déjà beaucoup de monde. Nous devions attendre au moins 30 minutes pour obtenir un jerrican d'eau."

Aujourd'hui, Joyce se dit soulagée car la nouvelle source d'eau est proche, et son eau est propre et disponible en permanence. Elle raconte que ses arbres produisent plus de fruits et que ses vaches donnent plus de lait.

"Avant, nous pensions que ces pierres ne valaient rien. Comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant de l'eau dans ces réservoirs grâce à ces pierres. Nous voyons maintenant leurs avantages et nous en sommes reconnaissants." dit-t-elle.

Les villageois ont ainsi réussi à détourner l’eau de pluie en construisant un mur en béton. L’eau est ensuite filtrée avec du sable et du gravier, avant de s’écouler dans des cuves de stockage recouvertes. Chaque cuve en béton peut contenir jusqu’à 190 000 litres d’eau.