Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken en visite au Caire

Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a reçu, au Caire, le secrétaire d'État américain Antony Blinken, il s’agit de son sixième voyage au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

Le président Al-Sissi a insisté sur la nécessité urgente d'un cessez-le-feu, déplorant la crise humanitaire et la famine qui menace la vie des civils à Gaza, en particulier dans la ville de Rafah où près de 1,5 million de palestiniens cherchent refuge.

La veille Antony Blinken était en visite en Arabie saoudite, pour discuter d'un cessez-le-feu à Gaza, de la libération de prisonniers et d'otages, ainsi que du renforcement des efforts humanitaires internationaux, selon Matthew Miller, le porte-parole du département d'Etat américain.

M. Blinken devait rencontrer les ministres arabes des affaires étrangères plus tard dans la journée de jeudi pour discuter de garanties de sécurité plus larges pour Israël et du rôle des Etats arabes dans la gestion et la reconstruction de la bande de Gaza après la guerre.

M. Blinken se rendra en Israël vendredi pour des entretiens visant à négocier un accord de cessez-le-feu, et faire part des préoccupations des États-Unis concernant les projets d'Israël d'étendre son offensive terrestre à la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.