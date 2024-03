Le coureur olympique Dominic Lokolong Atiol, suspendu pour dopage

Dominic Lokolong Atiol a été provisoirement suspendu après avoir été contrôlé positif à la trimétazidine, a annoncé mercredi l'unité d'intégrité de l'athlétisme.

Le même médicament interdit pour le cœur a valu à la patineuse artistique russe Kamila Valieva une suspension de quatre ans en janvier, dans une affaire qui a ébranlé les Jeux olympiques de Pékin 2022.

L'AIU a déclaré avoir envoyé à Lokolong Atiol - un réfugié du Sud-Soudan qui vit et s'entraîne au Kenya - une notification de l'allégation à laquelle il fait face dans le cadre d'une affaire disciplinaire en cours

Le coureur de 24 ans des 800 et 1 500 mètres est l'un des 60 athlètes réfugiés qui reçoivent une aide financière du Comité international olympique en vue des Jeux de Paris qui s'ouvrent le 26 juillet.

Une interdiction de trois ans a été imposée en décembre à un autre membre de l'équipe de réfugiés, le coureur de 3 000 mètres steeple Fouad Idbafdil, qui a été contrôlé positif à l'EPO, une hormone sanguine interdite.

La biographie de l'athlète Lokolong Atiol sur le site Internet du CIO indique qu'il "est devenu un réfugié à l'âge de 11 ans, lorsqu'il est devenu orphelin". Il a quitté le Sud-Soudan pour s'installer dans le camp de réfugiés de Kakuma et s'entraîne désormais dans le camp qui porte le nom du grand marathonien Tegla Loroupe.

Loroupe, trois fois championne olympique et vainqueur du marathon de New York en 1994 et 95, a dirigé l'équipe olympique de réfugiés lors de sa première participation aux Jeux de Rio de Janeiro en 2016, avec 10 athlètes. L'équipe comptait 29 athlètes aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.