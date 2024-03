L'Ethiopie et les autorités du Tigré entament des pourparlers

Des représentants du gouvernement fédéral éthiopien et des autorités régionales du Tigré ont entamé des pourparlers à Addis-Abeba afin de mettre fin aux retards dans la mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria.

L'accord, négocié entre les deux parties et signé en Afrique du Sud en novembre 2022, visait à apporter la stabilité à la région après le conflit entre le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) et le gouvernement fédéral qui avait éclaté en novembre 2020.

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'accord ont provoqué des tensions, ce qui a incité l'Union africaine à jouer le rôle de médiateur dans les discussions pour trouver une solution.

L'accord de Pretoria aborde des questions telles que le partage du pouvoir, l'autonomie régionale et le contrôle des ressources, dans le but de résoudre les causes profondes du conflit à travers diverses négociations.

Getachew Reda, président par intérim de l'administration du Tigré, a annoncé qu'aucune autre réunion bilatérale n'aurait lieu avec le gouvernement fédéral tant que toutes les questions en suspens n'auront pas été résolues.