Boxe : Francis Ngannou battu par ko par Anthony Joshua

Francis Ngannou n’a pas fait le poids devant Anthony Joshua. L’anglais a battu le camerounais par K-O au deuxième round, samedi à Riyad en Arabie Saoudite.

Alors que le camerounais avait fait bonne impression face à Tyson Fury en octobre dernier, s'inclinant par une décision partagée.

Mais face à l'ancien champion des poids lourds, il se frottait à une autre paire de gants.

"Est-ce que je m'attendais à gagner ? J'ai fait de mon mieux. Je n'aime pas prédire quoi que ce soit, je vous le dis, la boxe poids lourds est une ligue à part, c'est une division différente, tout peut arriver, je travaille juste dur, extrêmement dur. Je pense que je peux travailler un peu plus dur, un peu plus dévoué, mais je travaille aussi dur que possible, et je remets le reste entre les mains de Dieu.'', a déclaré Anthony Joshua.

Francis Ngannou, 37 ans, montait pour la deuxième fois sur le ring de la boxe professionnel le samedi

"Il a été assez spécial parce qu'il m'a arrêté, il a fait ce que Tyson Fury n'a pas pu faire. Ce n'était pas mon jour, il (Joshua) est tout simplement bien meilleur que moi, alors oui, ça craint, mais c'est le jeu, nous le savons tous", a déclaré le boxeur camerounais. Et d'ajouter :

"En fait, je n'ai pas senti le coup de poing, je pense que c'est ça le KO. Je ne ressens aucune douleur, c'est comme ça que je sais que j'ai été mis KO.

Reste à savoir la décision que prendra Francis Ngannou après ce K-0 express. Mais Joshua a demandé au camerounais de ne pas décrocher .